Een dag na een stormachtig weekend is de rust op de boulevards in Vlissingen allesbehalve teruggekeerd. Door het vele zand en de aanhoudende harde wind is de route niet begaanbaar en ook achterlangs is geen optie. Daar dreigt de dakbedekking van een flat af te waaien.

Marita Aertssen woont al twintig jaar op de boulevard. Een storm is haar niet vreemd, maar wat er dit weekend gebeurde vindt ook zij uitzonderlijk. Een dag na Eunice zag ze hoe tientallen automobilisten strandden in zand dat ter hoogte van Brittania het wegdek had laten verdwijnen. "De zon scheen en het was droog. Er hing een goede sfeer. Voorbijgangers schoten massaal te hulp. Ik heb daar nog een filmpje van gemaakt toen twee jongens de auto van een ouder echtpaar door het zand duwden." Even later sloot de gemeente boulevard Evertsen af om het verdwaalde zand met een shovel op te kunnen ruimen.

Maar zondag stormde het opnieuw en was de boulevard tegen 18.00 uur weer veranderd in een woestijnlandschap. Maar in combinatie met regen en het invallen van de avond was het op dat moment een stuk minder lollig om vast te lopen, vertelt Marita. Ze snapt daarom niet goed waarom de boulevards niet afgesloten werden door de gemeente. "Het is makkelijk om te oordelen dat die automobilisten daar niet hadden moeten rijden, maar misschien hadden ze een goede reden om er te zijn of wisten ze niet dat er zoveel zand lag. En als je dan ineens vastloopt. Het zal je maar overkomen." Dus besloot Marita haar handen weer uit de mouwen te steken en gestrande automobilisten te helpen. Uiteindelijk werd de boulevard rond een uur of 20.00 alsnog afgesloten.

Volgens een woordvoerder van de gemeente was er na de opruimactie van zaterdag geen reden voor de gemeente om de boulevards gesloten te houden. "Het is op voorhand niet te zeggen hoe de wind waait. Die kan weer net uit een andere hoek komen. We willen de weg daarom niet onnodig dichthouden. Maar zondagavond bleek storm Franklin voor dezelfde problemen te zorgen. Daarop hebben we besloten om de boulevard af te sluiten tot we kunnen opruimen. Ook de Kenau Hasselaarstraat, waar de dakbedekking van een flat dreigt los te komen, is afgesloten."