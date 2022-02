Storm Franklin heeft de brandweer ook de afgelopen nacht flink beziggehouden. Vooral op Tholen was het raak. Brokstukken van een ingestorte loods zorgden voor een ravage in Anna Jacobapolder.

De brandweer werd rond 22.00 uur gealarmeerd voor een loods die net buiten Anna Jacobapolder aan de Langeweg was ingestort. De brokstukken van de loods werden door de wind richting het dorp geblazen. Daar zorgde het puin voor veel schade op verschillende plekken. Zo raakte de kerk van het dorp beschadigd aan het dak en de gevel. Ook sneuvelden autoruiten.

De brandweer heeft samen met een timmerman de gevel van de kerk hersteld, waardoor de wind geen vrij spel kreeg in de kerk. Ook in de Steintjeskreek moest de brandweer in actie komen.Daar waren zonnepanelen op daken van woningen losgeraakt.

Ook zondag sloeg storm Franklin op verschillende plekke in Zeeland toe. Zo moest de brandweer 's middags al uitrukken voor herstelwerkzaamheden aan het monumentale scoutingggebouw aan de Zuidsingel in Middelburg. Verder rukte de brandweer uit om bij het tropische bos van het zwembad Omnium in Goes gaten in het dak te maken om water weg te laten lopen.

Maandagochtend worden nog steeds zware windstoten verwacht. Het KNMI waarschuwt om voorzichtig te zijn als je de weg op moet. Ook kunnen her en der takken op de weg liggen.