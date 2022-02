Het kan haast niet anders of Mannee is binnenkort de sportiefste wijk van Goes. Zaterdag werd daar de eerste beweegroute in de gemeente geopend.

Wie door Mannee loopt of rijdt, kan binnenkort zomaar iemand aantreffen die op het trottoir aan het opdrukken of squatten is. Die persoon volgt dan waarschijnlijk de beweegroute. Deze begint en eindigt bij De Vaete, het centrale groene plein van de wijk. Op verschillende plekken kunnen deelnemers oefeningen doen. Soms op toestellen, maar vaak staat er alleen maar een paaltje met daarop een plaatje van de oefening en een QR-code. Wie die code scant, krijgt ook nog een filmpje te zien met de oefening die 'moet' worden gedaan.

Moet tussen aanhalingstekens, want iedereen doet uiteraard alleen wat hij of zij wil doen. "Het leuke aan deze route is dat er voor iedereen wel iets tussen zit'', zei Marjolein Zevenbergen van de gemeente zaterdag bij de opening. "Of je nu jong of oud bent. En of je de route nu rustig met een kinderwagen loopt of juist op een heel actieve manier.'' De route kan wandelend en hardlopend worden afgelegd. Hij gaat ook een stukje over de Kattendijksedijk.

Het idee voor de route is in de wijk zelf ontstaan. Het is een samenwerking geworden tussen onder meer de gemeente, de wijkvereniging, basisschool De Wingerd en Innovate Personal Training. Die school en sportschool zitten zelf ook in wijk. De gemeente hoopt in de toekomst in meer wijken beweegroutes te kunnen aanleggen. Maar ook andere manieren om mensen in beweging te krijgen zijn denkbaar. "De gemeente wil graag dat elke inwoner in de eigen woonomgeving wordt uitgedaagd om te bewegen'', aldus Zevenbergen.