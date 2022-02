De kogel is door de kerk: inwoners van Sint-Maartensdijk kunnen volgend jaar spetteren in een bad dat weer helemaal bij de tijd is.

Het leek eerder die kant op te gaan, maar donderdagavond heeft de gemeenteraad van Tholen definitief een klap gegeven op het voorstel om liefst 2,5 miljoen euro uit te trekken voor de renovatie van het bad. Eigenlijk had de gemeente het voor veel minder geld willen doen, maar dat bleek niet mogelijk. Afgelopen zomer leek de klus nog 2,9 miljoen euro te gaan kosten. Daar schrok iedereen enorm van. Door wat versoberingen door te voeren, konden de kosten nog een beetje worden gedrukt. Zo is de bouw van een flinke overkapping uit het plan gehaald en komen er vooralsnog geen nieuwe groepskleedkamers. Gelijktijdig met de werkzaamheden aan het zwembad wordt later dit jaar ook de verkeersveiligheid in de Sportlaan aangepakt. Zo komen er remmers die ervoor moeten zorgen dat meer automobilisten zich aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur houden. Er komen ook meer parkeerplaatsen en meer groen.