De politie heeft woensdag een in werking zijnde hennepkwekerij met 103 planten aangetroffen in een loods aan de Stroodorpestraat in Sluiskil.

Agenten namen contact op met de officier van justitie, die toestemming gaf om de kwekerij te ruimen. Alle planten en toebehoren zijn daarbij door een gespecialiseerd in beslag genomen en vernietigd. De stroom was illegaal afgetakt van het energie netwerk, die aangifte gaat doen van diefstal. Er is nog geen verdachte aangehouden