De Goese nachthorecagelegenheden die afgelopen weekend tegen de coronaregels in de deuren opende, hoeven geen boete te betalen. Dat heeft de gemeente besloten.

Het ging in Goes om twee zaken. Beide zaken waren tot 4.00 uur 's nachts open, terwijl de gemeente hen in een brief op het hart had gedrukt dat ze daarmee een boete tot 10.000 euro en tijdelijke sluiting riskeerden.

De exploitanten van discotheek El Toro en feestcafé De Kelder hebben woensdag met wethouder Joost de Goffau gesproken over de protestactie van zaterdag die honderden bezoekers naar Goes trok. Het resultaat: geen sancties. Beide nachthorecazaken zijn er blij mee.

Volgens wethouder De Goffau strijkt de gemeente de hand over het hart, omdat de protestactie op touw was gezet op een moment dat de nachthoreca nog geen zicht had op versoepeling van de corona-richtlijnen.

"De gemeente was wel teleurgesteld dat beide zaken open waren, maar de exploitanten maakten duidelijk dat ze deze actie niet hadden gehouden als ze toen al hadden geweten dat het kabinet vergaande versoepelingen doorvoert. Dat de nachthoreca dit weekend weer tot 1.00 uur open mag, is voor ons reden om nu geen boete op te leggen."