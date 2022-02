Een 21-jarige man uit Terneuzen haalde vorig jaar Pinksteren uit met een lachgastank. Twee keer miste hij, maar de derde keer raakte hij de McDonalds-medewerker vol op het hoofd. Volgens de officier van justitie was dat een zware mishandeling. De rechtbank in Breda vond het dinsdag echter een poging doodslag en legde een jaar meer cel op dan geëist.

De officier eiste nog dertig maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.De rechtbank legde, omdat het uitging van een veel zwaarder delict, vier jaar cel op, waarvan één voorwaardelijk.

Het misdrijf gebeurde op het parkeerterrein van McDonald's in Breda, vorig jaar met Pinksteren. Na sluitingstijd zat er een groep jongeren lachgas te gebruiken. Ze veroorzaakten overlast en vielen de McDonald's-medewerkers lastig, die na werktijd nog even stonden te kletsen.

Een van de personeelsleden belde daarop de politie. Dat schoot in het verkeerde keelgat. Een man sloeg de medewerker en daarna kwam iemand met een lachgastank van vijf kilo aangelopen. Hij vroeg wie had gebeld en zwaaide vervolgens drie keer met de tank.

Het slachtoffer liep een schedelfractuur, een gebroken neus, een oogkasfractuur en een litteken in het gezicht op. De tweede verdachte die het slachtoffer klappen had gegeven en de eerste verdachte had verteld wie de politie belde, kreeg zelf acht maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. Dat was ook de strafeis.