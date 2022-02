Bij Axel belandde zaterdagmiddag een auto in de sloot na kort contact met een ander voertuig. De bestuurder van de auto die in de sloot belandde, raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 14.45 uur op de Beoostenblijsestraat in Axel. Een automobilist belandde daar na een kort contactmoment met een andere auto ondersteboven in de sloot. Bij het ongeluk raakte de bestuurder gewond. Het is niet bekend wat de ernst van de verwondingen zijn.