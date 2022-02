Verbazing en ongeloof. Geschokt. In een reactie waarin de Staten het kabinet oproepen de Westerscheldetunnel uiterlijk in 2025 tolvrij te maken, staan ongebruikelijk stevige woorden.

Wie na publicatie van het regeerakkoord nog dacht dat een tolvrije tunnel over vier jaar mogelijk is, werd deze week uit de droom geholpen door minister Mark Harbers (VVD, Infrastructuur en Waterstaat). Het tolvrij maken gaat gelijk op met de invoering van rekeningrijden en dat is op zijn vroegst in 2030.

Op hun achterste benen

Natuurlijk stonden de Staten vrijdag op hun achterste benen. Van de 38 leden stemden er 32 voor een oproep aan het dagelijks provinciebestuur om Harbers duidelijk te maken dat daar geen sprake van kan zijn. Uiterlijk in 2025 moet de 'onrechtvaardige tolheffing' ongedaan worden gemaakt.

Volgens gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) spreekt zijn collega Harry van der Maas (SGP) 'binnen nu en veertien dagen' met Harbers. "Deze motie is een goede ondersteuning van dit gesprek."

Forum voor Democratie en fractie Koevoets wilden de Kamerleden er in een brief aan herinneren dat zij in meerderheid de tunnel 'zo snel mogelijk' tolvrij wilden maken, maar zo'n oproep is net verstuurd.