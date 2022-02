De politie heeft vanmiddag een 24-jarige man uit Middelburg aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij in Goes, waaraan de 24-jarige Onur Baglan overleed.

De verdachte werd omstreeks 14.00 uur in de Vlissingsestraat in Oost-Souburg ingerekend door een arrestatieteam. Hij werd uit zijn auto 'gepraat'. Onder leiding van de rechter-commissaris zijn onder meer een woning in Middelburg en in Oost-Souburg doorzocht.

Onur Baglan uit Goes werd op donderdag 27 januari neergeschoten op een parkeerplaats aan het Geldeloozepad in zijn woonplaats en zwaargewond afgevoerd naar het Adrz-ziekenhuis. Daar overleed hij kort na aankomst. Het parkeerterrein aan het Geldeloozepad werd nog dezelfde nacht afgezet met politielinten. Ook in de woning van het slachtoffer deed de politie sporenonderzoek. Vrienden van Onur reaeerden geschokt.

Uit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een Team Grootschalie Opsporing (TGO), is gebleken dat er aan de schietpartij een ruzie vooraf ging. In hoeverre de verdachte en Onur elkaar kenden is nog onduidelijk.