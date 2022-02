Jaar in jaar uit was het aanwijzen van zwemwaterlocaties is Zeeland routine, maar niet meer sinds bekend is hoeveel PFAS er in de Westerschelde zit.

In overleg met andere waterbeheerders heeft het dagelijks provinciebestuur voor dit jaar 55 zwemwaterlocaties aangewezen. Dat zijn plekken waar veilig kan worden gezwommen, omdat de kwaliteit van het water regelmatig wordt gecontroleerd. Het is niet verboden om op andere plekken te zwemmen, maar dat wordt wel afgeraden. Extra metingen Zestien van een aangewezen plekken liggen in of vlak bij de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. Inmiddels is duidelijk dat daar veel PFAS in het water zitten, stoffen die op termijn onder meer kanker of leverfalen kunnen veroorzaken. Tijdens het zwemseizoen gaat Rijkswaterstaat daarop extra metingen uitvoeren, bij Perkpolder, Baarland en Vlissingen. De lijst met locaties ligt de komende zes weken ter inzage, onder meer via de site van de provincie. Gedeputeerde Dick van der Velde sluit niet uit dat er dit jaar meer bedenkingen komen dan in het verleden. "We moeten goed in beeld houden dat de kwaliteit van het water daar goed is."