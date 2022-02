Een negentienjarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is afgelopen vrijdag door de politie aangehouden op Eindhoven Airport voor fraude en oplichting. De man heeft zich in 2021 schuldig gemaakt aan negen oplichtingszaken waaronder vijf in Zeeland

Slachtoffers werden gebeld door een 'bankmedewerker'en gaven hun pincode af. Vervolgens werden hun bankpas en in een enkel geval zelfs een Random Reader thuis opgehaald. In alle gevallen ging het om oudere slachtoffers. In november 2021 werd er in Opsporing Verzocht al aandacht besteed aan deze zaak. De negentienjarige verdachte herkende zich op beelden van de pintransactie en belde vervolgens zelf naar de politie om zich te melden.