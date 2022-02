De ingrijpende renovatie van de rioolwaterzuivering bij Retranchement begint eind deze maand. Het werkt duurt waarschijnlijk bijna anderhalf jaar.

Over de opknapbeurt wordt al jaren gesproken. Het project liet lange tijd op zich wachten, doordat er veel meer moest gebeuren dan aanvankelijk werd gedacht. Daardoor zijn de kosten ook opgelopen, van aanvankelijk drie miljoen euro in 2016 naar inmiddels ruim twaalf miljoen euro.

De zuivering verwerkt afvalwater afkomstig van Cadzand, Nieuwvliet, Sluis en Retranchement. Door de beperkte capaciteit belandt nu bij grote regenbuien een deel van het afvalwater in het oppervlaktewater. Dat moet verleden tijd zijn als de capaciteit van de zuivering is vergroot.

Daarvoor moeten diverse onderdelen van de zuivering worden aangepast of vernieuwd. Verder worden de persleidingen die het rioolwater aanvoeren, omgelegd.

Tijdens de werkzaamheden blijft de zuivering normaal in bedrijf. Wel kan de omgeving op werkdagen last hebben van het bouwverkeer. Dat rijdt via de Cadzandseweg, Stelledijk en Noorddijk van en naar de rioolwaterzuivering.