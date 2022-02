De schade die zaterdagavond door vandalen is toegebracht aan een trein op de Zeeuwse spoorlijn loopt in de duizenden euro's.

Arno Leblanc, woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen, kan geen specifiek bedrag noemen, omdat de schade bepaald wordt door meerdere factoren. "Er is materiële schade, maar de trein heeft ook stilgestaan en dat heeft vervolgens weer invloed op het verloop. Het heeft ook gevolgen voor de inzet van conducteurs en machinisten. Dat telt dus allemaal mee.''

Een groep jongeren stapte zaterdag omstreeks 22.30 uur op station Goes de trein in richting Vlissingen. Onderweg sloopten ze in de trein lampenkappen, tafels en banken. Na overleg tussen ProRail en de politie reed de trein langzaam richting station Arnemuiden, waar tientallen politieagenten het treinstel doorzochten. Van ongeveer vijftig jongeren, onder wie inwoners van Arnemuiden, noteerde de politie de identiteit.

"Of het lukt om de schade verhaald te krijgen, zal moeten blijken. Maar ons beleid is dat we bij vernieling altijd aangifte doen'', zegt Leblanc namens de NS. Als voorbeeld noemt hij de ongeregeldheden in Eindhoven, waar relschoppers begin vorig jaar flink huishielden op het station. "Het is heel vervelend als een trein niet verder kan rijden door vernieling. Niet alleen voor de NS, maar ook voor andere reizigers die daardoor vertraging oplopen. Als NS blijven we zeggen: 'Doe het gewoon niet en blijf van andermans spullen af!"

De politie heeft vooralsnog niemand aangehouden. "Het onderzoek loopt", zegt woordvoerder Christel Willems.