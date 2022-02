De brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een auto die in brand stond langs de Lange Blokweg (N654) in Zierikzee.

Het ging om een personenauto die spontaan in brand was gevlogen tijdens het rijden. De bestuurder wist de auto nog aan de kant te zetten en kon zelf veilig uit de auto komen. De auto stond al snel volledig in brand en er ontstond veel rook. De brandweer kon het vuur snel onder controle krijgen. De Lange Blokweg was langere tijd afgesloten vanwege bluswerkzaamheden. Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande auto geborgen.