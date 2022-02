De politie heeft gisteravond een trein en alle passagiers onderzocht bij Arnemuiden, vanwege vernielingen die eerder in de trein werden aangebracht. De politie was met veel eenheden uitgerukt.

Volgens de politie had een groep jongeren vernielingen aangebracht in één van de coupés van de trein. Dit zou zijn gebeurd nadat de trein vertrokken was van het station in Goes. Mogelijk waren de vandalen op dit station ingestapt. Bij het station in Arnemuiden werd de trein stilgezet. Alle passagiers werden door de politie gecontroleerd. Agenten hebben de identiteit van elke aanwezige vastgelegd. Volgens de politie zijn er 50 mensen gecontroleerd.

Rond 22.25 uur kwamen zeker tien politiewagens met spoed ter plekke. Ook twee hondengeleiders rukten uit. Tientallen jongeren kwamen rond deze tijd samen in de buurt van het station. De politie vroeg hen om het gebied te verlaten. De jongeren gaven gehoor aan dit verzoek.

De politie-actie was voorbij rond middernacht. De politie liet weten dat ze nog geen aanhoudingen hebben verricht en dat er een onderzoek ingesteld zal worden naar de vernielingen.

De politie is nog op zoek naar getuigen van het vandalisme. Mensen die tussen 22 en 22.30 uur in de trein zaten vanaf Goes naar Arnemuiden en iets hebben gezien kunnen bellen naar 0900-88 44.