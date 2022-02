De politie heeft afgelopen nacht een zestienjarige jongen uit Middelburg aangehouden. De jongen zou met een vuurwapen gezien zijn op een illegaal feestje op het Bunkerpad.

De jongen is rond 23.45 uur aangehouden. Er was een melding binnengekomen dat hij met een vuurwapen op een illegaal feest op het Bunkerpad aanwezig was. Er waren enkele tientallen jongeren op het feest. Met hulp van een politiehond werd het nep vuurwapen in de buurt gevonden.