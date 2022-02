Het NK tegenwind fietsen is van start gegaan. Met windkracht acht of negen en striemende regen.

Lisa Scheenaard is om acht uur de eerste die eenzaam tegen de wind zichzelf een weg baant. Er zijn deelnemers vanuit heel Nederland, van Amsterdam tot aan Tilburg.

De omstandigheden zijn bar. De regen komt met bakken uit de lucht en de wind waait hard. Toch wordt de wedstrijd dit jaar gezien als 'matseditie'. De eindstreep ligt 1,5 meter dichterbij en fietsers kunnen even genieten van de illusie van meewind op het 'Goed-gevoel-stuk' van 100 meter. Op dit stuk zijn de windvanen zo gemonteerd dat het lijkt alsof er sprake is van meewind.

Het NK windfietsen wordt vanuit heel de wereld bekeken. Zo maakte The New York Times melding van het evenement in 2020 en maakte Britse YouTuber Tom Scott ooit een video over het fenomeen.