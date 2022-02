In een container aan het Kriekenhof is vannacht brand gesticht. Het vuur sloeg over naar de naastgelegen woning. De bewoners zijn geschrokken, maar konden op tijd hun brandende woning ontsnappen.

Wie er achter de brandstichting zit is nog onbekend. De politie heeft een oproep geplaatst voor eventuele getuigen. Daarin wordt vermeld dat de bewoonster rond 1.40 uur nog beneden zat en plotseling een oranje gloed zag naast het huis.

De vrouw alarmeerde direct haar partner waardoor de bewoners op tijd konden ontsnappen. De voordeur stond toen al in lichterlaaie. Omdat de bewoners niks brandbaars in de container hebben gegooid gaat de politie uit van brandstichting.

De politie stelt een nader (buurt) onderzoek in en kijkt of er relevante camerabeelden zijn. Vorige week werd ook al een woningbrand aangestoken in Middelburg. Of de branden iets met elkaar te maken hebben is nog onbekend.

De brandweer is langsgekomen om de brand te blussen. Binnen een paar minuten waren zij de brand meester.

Getuigenoproep

Getuigen of mensen met mogelijk andere informatie over de brandstichter(s) worden verzocht contact op te nemen met het politieteam Walcheren via 0900-88 44 onder vermelding van het zaaknummer 2022 031828.