Een twaalfjarige jongen uit Middelburg is donderdag middag rond 15.45 uur in een steegje bij de Lange Delft door een groep jongens beroofd van een zak chips. Ze pakten hem vast, duwden hem tegen de grond en gaven hem een trap. Daarna namen ze zijn zak chips mee.

De politie stelde een buurtonderzoek in en is op zoek naar camerabeelden en getuigen. De jongen vertelde dat hij met een vriendje vanuit school naar een winkel aan de Lange Delft was gefietst. Daar kochten ze een zak chips om die in een steegje naast de winkel aan de kant van de Nieuwe Burg op te eten.

Ze zagen een groepje van vier of vijf jongens voorbijkomen. Twee knapen droegen een donkere sjaal om hun nek tot net onder de ogen. Het slachtoffer werd door een van hen vastgepakt en ze dreigden met geweld. Hij moest zijn zakken leeg maken en zijn zak chips afgeven.

Hierna werd hij tegen de grond geduwd, kreeg nog een trap waarna de jongens wegliepen.