Bij Kinderdagverblijf de Maneblussertjes aan het Molenwater in Middelburg heeft donderdagmiddag een klein brandje gewoed. De op dat moment ongeveer 35 aanwezige kinderen werden direct geëvacueerd en naar het nabijgelegen Gasthuis gebracht. Er vielen geen gewonden.

De brandweer rukte met verschillende wagens uit, maar de schade bleek mee te vallen. In het gipsplafond van een toilet was een brandje ontstaan, waarna de rook zich tot op de eerste verdieping verspreidde. De begeleiders in het pand waarschuwden de brandweer en begonnen direct de kinderen te evacueren, even later geholpen door de snel gearriveerde politie.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Daarna werd het pand gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide en werden de kamers geventileerd. "Er was zowel van de politie als van de als eerste aanwezige bevelvoerder van de brandweer veel waardering voor het optreden van de begeleiders van het kinderdagverblijf", zegt officier van dienst Martin Geluk.

"Zij hebben gezorgd dat alles heel soepel verliep. Er waren, inclusief administratief personeel, ongeveer tien werknemers aanwezig. Ze vertelden ons dat ze elke maand oefenen op de mogelijkheid van een brand; dat heeft nu zijn vruchten afgeworpen."

De geëvacueerde kinderen keren vandaag niet meer terug naar het kinderdagverblijf. Hun ouders worden gewaarschuwd, zodat ze de kinderen kunnen ophalen. De stichting Salvage is gewaarschuwd om het kinderdagverblijf te assisteren bij de afwikkeling van de schade.