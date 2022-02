De populaire Modelbouwshow in Goes gaat voor het tweede achtereenvolgende jaar niet door. Het coronavirus gooit weer roet in het eten.

Het evenement zou plaatsvinden op 19 en 20 februari. "Maar we kunnen nu niet de kwaliteit bieden die mensen gewend zijn", zegt organisator Mark Albada Jelgersma. "Gezien het grote aantal besmettingen, waardoor veel standhouders en hun medewerkers of leveranciers ziek zijn of in quarantaine zitten, is het voor hen op deze korte termijn niet mogelijk zich optimaal te kunnen voorbereiden."

Volgens Albada Jelgersma is uit onderzoek gebleken dat het ook voor veel potentiële bezoekers nu een brug te ver is om een dergelijk evenement te bezoeken. "We vinden het daarom beter om nog een een jaar te wachten."

De echte liefhebbers van modelbouw kunnen komende zomer wel terecht in Den Bosch. Daar wordt de tweede zomereditie van het evenement gehouden. Albada Jelgersma beloofde vorig jaar dat deze zeker niet ten koste zou gaan van de Modelbouwshow in Goes, die doorgaans meer dan tienduizend bezoekers trekt.