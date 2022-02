De politie wil nog een keer alles op alles zetten om de daders van een gewelddadige overval op de voormalige Kijkshop in Terneuzen op te pakken. De overval vond plaats in de zomer van 2014 en had een enorme impact op de winkelmedewerkers.

Op 11 augustus 2014 maakt Terneuzen zich in het centrum van de stad op voor de start van de Eneco Tour, een wielrenwedstrijd voor profs. In winkelcentrum Zuidpolder, een paar kilometer verderop, maken de medewerkers van Kijkshop zich klaar voor de winkelopenstelling. Het is maandagochtend, de winkel gaat pas in het begin van de middag open.

Ze worden in het magazijn op de bovenetage volledig verrast door twee gewapende overvallers, die via het dak een openstaande nooddeur bereiken. Die stond open, omdat het die dag erg warm was. Ze overmeesteren de medewerkers in het magazijn op gewelddadige wijze en maken zoveel mogelijk gouden sieraden, telefoons en een aanzienlijk geldbedrag buit. Ze moeten zelfs op zoek naar een tweede tas om alles mee te krijgen. Via de Bachlaan vluchten de twee overvallers. Op de Boslaan in Axel worden de volgende dag verbrande sieradendoosjes gevonden, afkomstig van de Kijkshop in Terneuzen.

In een aflevering van televisieprogramma Opsporing Verzocht vertellen de medewerkers later wat hen is overkomen. Uit die aflevering blijkt ook dat de motor met één persoon voor de overval is gezien op de Bellamystraat. Daar pikte de bestuurder een bijrijder op. Opvallend is dat de bestuurder een helm droeg, maar de bijrijder niet. De uitzending en belangstelling van andere media leverden volgens de politie een juiste richting voor het onderzoek op. Nu de zaak wordt heropend, borduren de rechercheurs daar op verder. Daarbij hopen ze op hulp van getuigen. De politie vermoedt dat de overvallers een duidelijke link met Terneuzen hebben.

Tot arrestaties leidde het recherche-onderzoek, ondanks dat er 'grote stappen' werden gemaakt, namelijk niet. "We beschikken nu over nieuwe informatie en willen die benutten om dit ernstige overval alsnog op te lossen", vertelt politiewoordvoerder Alwin Don. Daarbij speelt ook mee dat de overval langdurige gevolgen voor de winkelmedewerkers heeft gehad. Mensen die iets weten over de overval, wordt gevraagd de politie te bellen via 0900-88 44 of een bericht te sturen via WhatsApp-nummer 06-12207066. Anoniem bellen kan naar 0800-7000. Omdat sprake is van een ernstige misdrijf kunnen mensen ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Die is te bereiken via 0900-88 44.

De Kijkshop is al een tijd niet meer in het winkelcentrum gevestigd. Het pand stond lange tijd leeg. Eind december opende Kruidvat er een winkel in.