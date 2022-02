Een 26-jarige man is in Barcelona aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de gewelddadige overval die ruim twee jaar geleden plaatsvond in een woning in Westdorpe.

Drie mannen overvielen gewapend met een lang mes of een zwaard op 28 november 2019 de bewoner van een woning aan de Singel in Westdorpe. Na de gewelddadige overval vluchtten de daders weg in de richting van de Vlietstraat. In eerste instantie slaagde de politie er ondanks intensief onderzoek niet in om de overval op te lossen.

In de zomer van 2021 ontdekte de politie dat een 26-jarige man vermoedelijk een van de overvallers was. Omdat zijn verblijfplaats niet bekend was, werd een internationaal arrestatiebevel gemaakt. Begin dit jaar ontdekte de Zeeuwse politie dat de man zich waarschijnlijk in Spanje schuilhield. De Spaanse politie heeft hem vervolgens op 17 januari in Barcelona gearresteerd. De man is naar Nederland overgebracht en aan de Nederlandse justitie uitgeleverd. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.