Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak van de neergeschoten Kezban. Het OM is het niet eens met de rechtbank om G.E. (28) vrij te spreken van poging tot doodslag.

E. werd anderhalve week geleden in Middelburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar en betaling van een schadeclaim van 270.000 euro. De uitspraak viel fors lager uit dan de door het OM geëiste celstraf van 12 jaar en betaling van ruim één miljoen euro aan Kezban en haar familie.

Het drama speelde zich af in de woning van Kezban in hartje Middelburg. De toen 21-jarige vrouw werd door het hoofd geschoten met een pistool, dat door E. werd vastgehouden. Volgens E. was er sprake van een ongeluk en ging het wapen onbedoeld af tijdens het schoonmaken. Kezban zelf verklaarde dat er ruzie was. E. liet Kezban na het pistoolschot zwaargewond achter in het huis en belde pas 112 toen hij na twee uur terugkeerde.

De rechtbank sprak de Domburger vrij van poging tot doodslag, omdat niet kan worden bewezen dat hij het wapen met opzet liet afgaan en gericht een kogel afvuurde. De rechter vindt wel dat E. 'onaanvaardbare risico's' nam door met het wapen te spelen en schoon te maken, zonder dat hij precies wist hoe het werkte.

Kezban lag twee maanden na de schietpartij in coma, maar is sinds ze ontwaakte niet meer de oude geworden. De jonge vrouw zit in een rolstoel en heeft overal hulp bij nodig van anderen. Kezbans familie reageerde anderhalve week aangeslagen op de uitspraak van de rechtbank.