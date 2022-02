De Zeeuwse bevolking groeide vorig jaar minder sterk dan gedacht. Dat komt vooral door het grote aantal sterfgevallen aan het eind van het jaar.

Dat blijkt uit de cijfers die het CBS dinsdag bekendmaakte. Die pakken aanzienlijk lager uit dan de voorlopige gegevens die de gemeenten eind december verstrekten. Er kwamen per saldo geen 1.402 maar 1.307 inwoners bij.

De cijfers maken duidelijk hoezeer november en vooral december zwarte maanden waren. Er was sprake van een recordaantal sterfgevallen, vermoedelijk mede door het coronavirus. In november overleden 457 Zeeuwen en in december zelfs 573. Gemiddeld overlijden in Zeeland 315 mensen per maand. Het grootste aantal in de afgelopen twintig jaar was tot nu toe in maart 2018. Toen stierven, tijdens de zware griepgolf, 448 inwoners.

In totaal overleden vorig jaar 4.733 Zeeuwen, een ongekende uitschieter. In 2020 ging het nog om 4139 overledenen, wat ook al een record was. In 2021 werden in de provincie 3.483 kinderen geboren. Dat aantal ligt al enkele jaren vrijwel gelijk.

Meer nieuwe Zeeuwen dan vertrekkers

Dat Zeeland toch groeide, komt doordat meer mensen hierheen verhuizen dan er vertrekken. Bij elkaar 18.625 mensen vestigden zich in Zeeland, van wie er ruim 4000 uit het buitenland kwamen. Iets meer dan 16.000 inwoners verlieten de provincie.

Ook in de bijgestelde cijfers blijft Goes de gemeente die het meeste groeide: 354 inwoners erbij. Tholen doet er weinig voor onder (+306). Ook Middelburg (+213), Vlissingen (+207) en Kapelle (+141) zitten flink in de lift. Drie gemeenten sloten het jaar af met minder inwoners: Hulst (-43), Sluis (-30) en Veere (-103).