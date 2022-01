Een voetganger is maandagnacht om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde rond 2.30 uur, op de Westerscheldetunnelweg, tussen het tolplein en de ingang van de tunnel.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Staartsedijk. De man overleed ter plekke.

Vanwege het ongeval is de westbuis van de tunnel, richting Terneuzen, enkele uren afgesloten geweest. Rond 5.45 uur is de weg weer helemaal vrijgegeven. In de tussentijd werd het verkeer omgeleid via Antwerpen.

De afdeling verkeer van de forensische opsporing van de politie deed ter plekke sporenonderzoek. In de tussentijd stonden op de wegen rondom het tolplein met name vrachtwagens te wachten tot de tunnel we er open zou gaan.