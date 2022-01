Zondagmiddag omstreeks 13.15 uur heeft een ongeval plaatsgevonden aan de Bathseweg in Rilland.

Op de crossbaan waren twee motorcrossers hard in botsing gekomen. Voor de behandeling werd een trauma-arts per helikopter ingevlogen. Beide slachtoffers zijn met ernstige verwondingen vervoerd naar een ziekenhuis. Waardoor de twee motorcrossers in botsing kwamen is niet bekend.