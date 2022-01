De personen die zaterdagavond in Zierikzee het filliaal van de Aldi-supermarkt overvielen zijn nog altijd voortvluchtig. Dat meldt de politie zondagochtend.

De Aldi in Zierikzee is zaterdagavond rond sluitingstijd om 20.00 uur overvallen. Voor zover nu bekend waren daar drie overvallers bij betrokken. Ze zijn er met een nog onbekende buit vandoor gegaan. Niemand raakte gewond.

Het loopt al tegen negenen als de laatste klant de supermarkt aan de Grevelingenstraat verlaat. Deze man uit Zierikzee (hij wil niet met z’n naam in de krant) stond een paar minuten voor 8 net af te rekenen toen één van de overvallers zich bij de kassa meldde. Ook een tweede overvaller stond bij de kassa’s. Een derde persoon was achterin de zaak. In ieder geval één van hen droeg een bivakmuts.

,,Ik had het eerst niet in de gaten. Iedereen loopt met een muts en een mondkap tegenwoordig. Dat is helemaal niet zo vreemd. Maar ik zag die jongen van de kassa met z’n handen omhoog staan. En daarna riep die overvaller allemaal van die termen die je op een YouTubefilmpje ook weleens hoort bij een overval: ‘doe open, opschieten, meehelpen’. Toen dacht ik: oh, da’s foute boel.”

Een klein mesje

De Zierikzeeënaar heeft de indruk dat het om 3 jonge gasten gaat. ,,Ik denk dat het kwajongens zijn.” Voor zover hij heeft gezien had één van hen een klein mesje bij. ,,Ik stel me zo voor dat dit hun eerste overvalletje was.” Van slag is hij niet. Maar bij de medewerkers van de supermarkt hakt zo’n overval er in. ,,Die jongen van de kassa zegt ook: had ik niet dit of juist dat moeten doen. Maar ik zeg ook: je bent gezond en niet gewond. Dat is het enige echt belangrijke.”

Hoewel hij nog even achter de overvallers aan naar buiten is gelopen, weet hij niet hoe de overvallers gevlucht zijn. Ze liepen de kant van de woningzaak van Van Heukelom op. De politie was snel ter plaatse en is direct een onderzoek gestart.

Volgens de politie waren de overvallers in het zwart gekleed en droegen zij bivakmutsen. De drie gingen er vervolgens met onbekende buit vandoor. Welke richting de drie uitgingen, is nog niet duidelijk. Ze werden ook niet meer aangetroffen.

Mensen die getuige zijn geweest en nog niet met de politie hebben gesproken, kunnen zich melden via 0900-8844. Wie anoniem wil blijven kan zijn of haar informatie delen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.