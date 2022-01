Leefbaar Schouwen-Duiveland heeft een extra subsidie beschikbaar gesteld voor het stadhuismuseum.

Onder andere de beheerstaak die het museum heeft voor de gemeentelijke collectie kunst, kunstnijverheid en archeologie gaf Guusje Poot van Leefbaar als argument om het museum met een incidentele subsidie te steunen.

Om te voorkomen dat die in de toekomst weer nodig is, vroeg Poot het college van burgemeester en wethouders om de subsidieafspraken bij te stellen.

Poot vroeg het benodigde bedrag van 60.000 euro via een amendement aan. Het bijzondere in dit verhaal is dat het Stadhuismuseum voor ongeveer hetzelfde bedrag een bezwaarprocedure heeft lopen bij de gemeente. Het museum had namelijk een subsidie van ruim zeven ton aangevraagd, waarvan ruim 640.000 euro is toegewezen. Waarom niet het hele bedrag is toegekend, was volgens Poot onduidelijk.