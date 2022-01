Terwijl in Zeeland de twijfels over de ontpoldering van de Hedwigepolder groeien vanwege PFAS in de Schelde, nemen de graafmachines de eerste happen uit de dijk.

Opdrachtgever Vlaamse Waterweg verwacht dat dit najaar het natuurproject af is en het water binnenstroomt. De uitvoering van het omstreden ontpolderingsproject ligt daarmee een jaar voor op schema. Het afgraven van de dijk, die de Nederlandse Hedwige- en Belgische Prosperpolder scheidt van de Schelde, gaat in drie fases. Een eerste voorzichtig begin is al gemaakt, maar komende maand gaat de aannemer hard aan het werk om de bovenste 3 meter van de 9 meter hoge dijk te verwijderen. Daarna wordt de dijk tientallen meters versmald. Na de zomervakantie wordt de onderste laag van de dijk weggegraven. Dat betekent dat ruim voor de winter de voormalige polders onder water lopen. Doordat de werkzaamheden tot nu toe zeer vlot verlopen en er nauwelijks tegenslagen zijn geweest is de aannemer eerder klaar dan voorzien.