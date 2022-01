Bij een schietpartij in Goes is donderdagavond een man om het leven gekomen. Het incident vond rond 22.40 uur plaats, vermoedelijk vlakbij of op sportpark Het Schenge. De politie heeft tot diep in de nacht sporenonderzoek gedaan. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

Sinds het middaguur is de Forensische Opsporing bezig met sporenonderzoek in een woning aan de Willem Zelleweg in Goes. Vermoedelijk speelt het huis een rol in de schietpartij.

Na de melding van een mogelijk schietincident kwam het bericht door dat bij de huisartsenpost (HAP) bij het Adrz in Goes een slachtoffer was binnengebracht met één of meer schotwonden. Hierop reden verschillende politiewagens meteen naar de HAP. Al snel kwam het Geldeloozepad in Goes in beeld als mogelijke plaats delict. Ook hier werden vervolgens agenten op af gestuurd.

Onderzoek met speciaal getrainde honden

De politie meldde kort na middernacht dat het slachtoffer aan zijn verwondingen was overleden. ,,We zijn bezig met het onderzoek naar de toedracht en kunnen daar nu nog niets over melden”, aldus een woordvoerder. Rond de parkeerplaats bij het Geldeloozepad werd een flink gebied afgezet met linten. Speciaal getrainde honden werden vervolgens ingezet om het terrein af te speuren. Of dit iets heeft opgeleverd, is niet bekend. De politie kon vannacht ook nog niet melden of het schietincident ook daadwerkelijk bij het Geldeloozepad heeft plaatsgevonden. Er is een team Grootschalige Opsporing bezig met de zaak. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer bij de huisartsenpost is gekomen.

Fitland en milieustraat gewoon open

Het parkeerterrein en het aangrenzende buitensportterrein waren vrijdagochtend tot het middaguur nog afgesloten met linten, maar Fitland en ook de naastgelegen milieustraat waren gewoon toegankelijk.

In geval van een misdrijf zou het al het derde dodelijke geweldincident zijn dat deze maand in Zeeland heeft plaatsgevonden.