Na een dikke week gesloten te zijn vanwege veel corona-absenten, gaat het Reynaertcollege donderdag weer open.

De versoepelde coronamaatregelen zorgen dat veel meer leerlingen weer naar school mogen. Ze hoeven niet meer in quarantaine als een huisgenoot besmet is, als ze geen klachten hebben en een negatieve uitslag van een (zelf)test hebben. Een hele klas naar huis sturen (als er erg veel besmettingen zijn in een groep) gebeurt nu alleen in uiterste gevallen na overleg met de GGD. Leerlingen wordt gevraagd twee keer per week een zelftest te doen voor ze naar school gaan. Die worden door school verstrekt.

Leerlingen mogen niet naar school als ze besmet zijn (bij een positieve testuitslag), ook al hebben ze geen klachten. Ook moeten ze thuisblijven bij klachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting. De scholieren en hun ouders wordt daarnaast gevraagd de andere maatregelen (mondkapje, afstand naar volwassenen en hygiëne) in acht te nemen. Door ziekte van docenten kan niet worden voorkomen dat toch soms lessen uitvallen.