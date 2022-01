De binnenstad van Terneuzen moet compacter worden, daarover is zo'n beetje iedereen het wel eens. Maar hoe doe je dat? Eigenaren van commercieel vastgoed in het centrum van de stad praten er vanaf nu over in een vereniging. Die luistert naar de naam Vast Goed Terneuzen.

Acht vastgoedondernemers schakelden vorig jaar het Arnhemse projectbureau Ik Onderneem! in om hun visie op schrift te stellen. Hun manifest gaat uit van een kleiner winkelgebied, dat loopt van het zuidelijke deel van de Noordstraat tot en met de Havenstraat. Het noordelijke deel van de Noordstraat, richting het ABC-complex, moet een overgangsgebied worden, met een mix van winkels, woningen en horeca. Een plan van AVV Beheer (eigenaar van veel panden in de Noordstraat) en aannemingsbedrijf Van der Poel voor twee woontorens op de plek van het ABC-complex werd eerder als 'onhaalbaar' afgeschoten. In eerste instantie opereerden de vastgoedondernemers als 'denktank'. Nu is er een vereniging opgericht, waarvan eigenaren van commercieel vastgoed lid kunnen worden. Een logo met daarop de Vliegende Hollander, het oude stadhuis van Terneuzen en het Arsenaalgebouw moet ook aan de buitenwereld duidelijk maken dat de vastgoedeigenaren zich samen sterk maken om de leegstand terug te dringen. Vast Goed Terneuzen zou eigenlijk deze week samenkomen, maar deze bijeenkomst is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld tot 21 maart. Alle eigenaren van commercieel vastgoed in het centrum van de stad krijgen dan uitleg over het doel van de nieuwe vereniging. Het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen legt binnenkort een visie over de toekomst van het centrum van de stad voor aan de gemeenteraad.