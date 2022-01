In navolging van andere gemeenteraden in Zeeland willen ook die van Kapelle en Reimerswaal dat er een groot bevolkingsonderzoek komt naar de gevolgen van de verhoogde PFAS-waardes in de Westerschelde.

De raad van Kapelle gaf burgemeester en wethouders dinsdag unaniem de opdracht om bij de GGD aan te dringen op zo'n onderzoek, waarbij wordt bekeken of bewoners van de Westerscheldegemeenten verhoogde concentraties PFAS in hun lichaam hebben. Soortgelijke moties werden eerder aangenomen in Borsele en Hulst.