PostNL krijgt van de gemeente Goes toestemming om op nog drie plekken in de stad pakket- en briefautomaten te plaatsen.

Deze automaten komen in de Marconistraat (bij de kleine Jumbo), de Frambozestraat (bij winkelcentrum Beukenhof) en de Bergweg (nabij het Ostrea Lyceum). Bij een pakketautomaat kunnen inwoners 24 uur per dag terecht.

Wie een pakket wil versturen, kan het in de automaat plaatsen. Wie een pakket laat komen, kan aangeven dat het liefst op te halen bij de automaat. De ontvanger krijgt in dat geval een code waarmee het pakket uit één van de lockers kan worden gehaald.

De eerste Goese pakketautomaat werd onlangs geplaatst bij de Gamma op bedrijventerrein De Poort. Dat leidde tot enige onvrede in Goes-West, omdat de brievenbus aan de Evertsenstraat werd weggehaald.

PostNL redeneert dat die niet meer nodig is, omdat in een pakketautomaat ook brieven kunnen worden gegooid. Alleen ligt de Gamma wel een eindje buiten de wijk. Na Middelburg is Goes de tweede stad in Zeeland met meerdere pakketautomaten.