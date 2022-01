Een 28-jarige man uit Hoek is dinsdagavond aangehouden in Goes nadat hij weigerde zich te legitimeren. De man verzette zich hevig bij zijn aanhouding. De man werd naar zijn legitimatiebewijs gevraagd omdat hij met een ander op de steiger was geklommen die op dit moment bij de watertoren in Goes staat.

Agenten gingen rond 19.20 uur naar de watertoren aan de 's Gravenpolderseweg omdat daar twee personen in een steiger zouden zijn geklommen. Daar aangekomen bleek troffen agenten inderdaad twee mannen aan: één onderaan en één bovenaan de steiger. De man die bovenop zat, werd gesommeerd naar beneden te komen. Dat deed hij ook. De man op de grond, ondertussen, weigerde zijn legitimatie te tonen. Omdat dit wel verplicht is als de politie daarom vraagt, wilden agenten hem aanhouden. De man werd daarop enorm kwaad en verzette zich sterk. De agenten hebben pepperspray gebruikt en een omstander heeft geholpen om de man in bedwang te krijgen. De man, die een 28-jarige inwoner van Hoek bleek te zijn, is overgebracht naar het cellencomplex. De man die op de steiger was geklommen kreeg een bekeuring voor baldadigheid.