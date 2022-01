Het RIVM raadt mensen in Zeeland aan om maandag en waarschijnlijk ook dinsdag geen hout te stoken. Er is een stookalert afgegeven dat ook geldt voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geeft een stookalert af op basis van weersverwachtingen en luchtkwaliteit. Bij weinig wind blijft rook langer hangen. Rook die vrijkomt bij het stoken van hout is ongezond, voor iedereen maar vooral vooral kwetsbare groepen. Mensen met een long-, hart- of vaatziekte, ouderen en kleine kinderen kunnen er last van hebben. Met het afgeven van een stookalert adviseert het RIVM het vuur uit te laten. Daarmee wordt overlast voor de omgeving voorkomen of verminderd.

Het stookalert is gericht op sfeerverwarming: kachels, open haarden, vuurkorven en pelletkachels.

Een stookalert wordt tussen de middag afgegeven en geldt dan voor de daaropvolgende middag en avond. De verwachting is dat ook dinsdag de weeromstandigheden zodanig zijn dat het verstandig is om de houtkachel of de openhaard uit te laten.

Twee keer eerder werd voor Zeeland een stookalert afgegeven, op 6 februari 2020 en op 2 maart 2021. Op 31 december 2019 gold voor heel Nederland een stookalert, maar dat was vanwege het vuurwerk op Oudejaarsavond.