De kogel is door de kerk. Carnavalsoptochten gaan dit jaar nergens door in Zeeland. Dat hebben de Zeeuwse burgemeesters besloten.

Het nieuws komt niet als een verrassing. Afgelopen week werd al bekend dat de optochten in Hulst, Sas van Gent en Aardenburg sowieso niet zouden doorgaan. De organisaties achtten het door corona niet verantwoord en wilden wagenbouwers duidelijkheid verschaffen. 'Wat de coronamaatregelen eind februari zullen zijn, is nu uiteraard nog niet bekend. Maar dat ook dit jaar geen grote, traditionele carnavalsoptochten plaats kunnen vinden, is voor de burgemeesters helder. Hoe teleurstellend ook, helaas geeft corona hier ook dit jaar geen ruimte voor', schrijft de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) in een verklaring.

Carnaval kan wel op een andere manier plaatsvinden. Kleinschalige activiteiten zijn wel mogelijk, hebben de carnavalsverenigingen vorig jaar bewezen. 'Juist in tijden als deze is het belangrijk positieve dingen te blijven doen. Ook carnavalsverenigingen dragen daar aan bij', aldus de VRZ.