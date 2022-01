Op de Brouwersdam zijn gisteren tot twee keer toe jerrycans met chemicaliën aangetroffen. De gemeente vermoedt dat het gaat om drugsafval.

Bij de politie kwam een melding binnen dat er verdachte jerrycans lagen aan de binnenkant van de Brouwersdam. Een aantal daarvan zijn gevuld met een tot nu toe onbekende vloeistof. Rijkswaterstaat is ingeschakeld om de verwerking van de vaten in goede banen te leiden. Dat wordt door een gespecialiseerd bedrijf gedaan.

De gemeente waarschuwt dat mensen uit de buurt van dergelijke jerrycans moet blijven. Vaten met drugsafval kunnen lekken of bijtende dampen verspreiden. Daarom is het beter om de vaten niet aan te raken en de hulpdiensten in te schakelen.

De politie is nog op zoek naar mogelijke getuigen van de dumpingen.