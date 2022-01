Een automobilist is vrijdagavond om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de Oude Rijksweg bij Krabbendijke. Het slachtoffer, een negentienjarige man uit Meliskerke, overleed ter plaatse.

Het eenzijdige ongeluk vond rond 18.45 uur plaats. Net voorbij de kruising met de Gentmansdijk en het Bolwerk raakte de auto door onbekende oorzaak in de linkerberm en botste tegen een boom. De auto kwam tot stilstand in een sloot.

Brandweerploegen uit Krabbendijke en Kruiningen kwamen met spoed ter plekke en haalden het slachtoffer, een negentienjarige man uit Meliskerke, uit de auto. Ondanks de inspanningen van ambulancemedewerkers en het team van de Rotterdamse traumahelikopter overleed de automobilist ter plekke.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. Tijdens het onderzoek en de berging was de weg afgesloten. De familie van het slachtoffer is geïnformeerd.