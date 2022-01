Een uitslaande brand heeft zaterdagmiddag forse schade aangericht in een woning aan de Populierenstraat in Goes.

De brand brak rond één uur uit op de zolderverdieping, door nog onbekende oorzaak. De bewoners konden zich op tijd in veiligheid brengen. De brandweer bestreed de brand met onder meer een ladderwagen. De vlammen waren al snel grotendeels gedoofd. De brandweer was daarna nog geruime tijd op bezig om kleine brandhaarden op te sporen. Daarbij moesten delen van het dakbeschot worden verwijderd.