De oproep voor camerabeelden in de zaak-Dean heeft tot dusver geleid tot twintig tips. De politie krijgt Zeeuwse locaties door waar camera's hangen, maar ook andere informatie die bruikbaar kan zijn voor het onderzoek.

Het lichaam van de vierjarige Dean Verberckmoes werd afgelopen maandag gevonden op Neeltje Jans. Dat gebeurde op aanwijzing van verdachte Dave De K., die als vermist was opgegeven en met het kind vanuit België naar Zeeland was gereden. De K. werd gearresteerd in Meerkerk en vastgezet op verdenking van ontvoering en betrokkenheid bij Deans dood.

De K. is sinds vorige week vrijdag op meerdere plekken in Zeeland gesignaleerd en de politie wil graag weten wie over camerabeelden beschikt waarop de De K's Peugeot te zien is. Uit onderzoek blijkt dat de Belg Dean op zaterdagmiddag op een verlaten deel van Neeltje Jans heeft achtergelaten.

In België is grote commotie ontstaan door het drama, omdat De K. in 2008 ook al in de fout ging met de fatale mishandeling van een tweejarige kleuter, waarvoor hij een celstraf van tien jaar uitzat. Veel ogen zijn ook gericht op De K's vriendin R.W. De uit Sint Jansteen afkomstige vrouw zit vast en wordt door de onderzoeksrechter in België verdacht van moord en ontvoering.

De banneractie van de politie, waarbij via een advertentie op internet het opsporingsbericht onder de aandacht van het publiek wordt gebracht, wordt vrijdag in de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen voortgezet. De K. zal binnenkort worden uitgeleverd aan zijn geboorteland.