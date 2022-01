In een woning aan de Zacharias Jansenstraat in Middelburg heeft de politie vrijdagochtend een zeventien-jarige jongen gearresteerd. Hij wordt verdacht van twee berovingen en is vuurwapengevaarlijk. In de woning en de schuur vond de politie twee vuurwapens en twee gestolen fietsen.

De zeventienjarige inwoner van Middelburg zou in de nacht van 2 op 3 januari bij een woning aan de Nieuwstraat in Vlissingen een scooter hebben gestolen. Hij werd, samen met een andere verdachte, betrapt en bedreigde twee voorbijgangers met een pistool. Diezelfde nacht werd rond 3.00 uur een 41-jarige fietser uit Middelburg met een pistool bedreigd. Hij fietste over de Langevielesingel. Het leek erop of het tweetal de man wilde beroven, ze richtten een pistool op hem. Het slachtoffer wist te vluchten door hard weg te fietsen. Op 4 januari betrapten agenten een man en een vrouw op de scooter, die de dag daarvoor in Vlissingen was gestolen. Tijdens een achtervolging op het Vogelpark viel het tweetal. De 24-jarige bijrijdster werd aangehouden. De bestuurder wist te ontkomen. De jongen, die vrijdag werd aangehouden, wordt verdacht van deze berovingen en het feit dat hij de bestuurder was van de gestolen scooter. Vanwege mogelijk vuurwapengevaar werd hij door een arrestatieteam aangehouden. Na de arrestatie werd onderzoek gedaan in de woning. Hierbij werden onder meer twee vuurwapens in beslag genomen. Een van de wapens betrof een nepexemplaar. Naar het andere wapen wordt nog onderzoek gedaan. In de schuur bij de woning trof de politie nog twee elektrische fietsen aan. Deze waren afgelopen nacht gestolen. De politie heeft vandaag reeds contact gehad met de eigenaren van deze fietsen. De politie sluit meer arrestaties niet uit.