De zestigjarige man uit Sluis die op maandag 8 november dood in zijn auto in het water werd gevonden is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Ook een verkeersongeluk sloot de politie al eerder uit.

Het slachtoffer werd dood gevonden in een grijze BMW, die langs de Kanaalweg tussen Sluis en Retranchement te water was geraakt. De politie sloot een dag later een verkeersongeval uit en ging sindsdien uit van twee mogelijke scenario's: een misdrijf of suïcide. Hoe lang het voertuig in het water heeft gelegen is onbekend.

Nu is na uitgebreid onderzoek vastgesteld dat de man niet door een misdrijf is overleden. Tijdens het rechercheonderzoek ontving de politie diverse tips en beelden, die zijn uitvoerig onderzocht. Ook zijn enkele getuigen verhoord. Het onderzoek kon aanvankelijk niet worden afgerond, omdat enkele technische zaken nader onderzocht moesten worden. Hierbij was het bekend dat dit geruime tijd zou duren.

Deze onderzoeksresultaten zijn nu ook bekend. Hierna is vastgesteld dat geen sprake is van een misdrijf. De familie van het slachtoffer is hierover geïnformeerd.