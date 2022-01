Scholieren en studenten kunnen vanaf deze maand digitaal politierechterzittingen volgen in de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

De online voorziening is tot stand gekomen, omdat groepsbezoeken in coronatijd niet meer mogelijk zijn. Voor jongeren kan het bijwonen van een politierechterzitting een indrukwekkende en leerzame ervaring zijn. In 2019 woonden in totaal 5.000 scholieren en studenten zo'n zaak bij in de rechtbank in Breda of Middelburg.

Voor het digitale platform gelden aangepaste regels. Zo mogen jongeren een zaak alleen klassikaal en onder toezicht van een docent bijwonen. Ze moeten dus fysiek onderwijs krijgen en gezamenlijk naar het beeldscherm kijken. Zoals gebruikelijk mogen bij streamverbindingen geen geluids- of beeldopnames worden gemaakt. De politierechter behandelt strafzaken waarbij de officier van justitie maximaal één jaar gevangenisstraf kan eisen.

De rechtbank biedt de digitale verbinding aan in samenwerking met voorlichtingscentrum ProDemos. Docenten kunnen zich inschrijven via de site van ProDemos.