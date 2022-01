Niet zelf bloemen leggen, niet zelf erbij staan bibberen in de kou, maar thuis meekijken: de herdenking van de Watersnoodramp op 1 februari is ook dit jaar zonder publiek.

Dit jaar is het 69 jaar geleden dat de watersnoodramp zich voltrok. Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers, worden bloemenkransen gelegd. Burgemeester Jack van der Hoek houdt een korte toespraak en er is een bijdrage van de nieuwe kinderburgemeester van Schouwen-Duiveland, Silke van Heukelom. Er wordt een minuut stilte gehouden, waarna het Wilhelmus klinkt.

Bij het symposium na de herdenking zijn ook de Limburgse burgemees­ter Daan Prevoo en mensen die bij de watersnood in Limburg hun huis kwijtraak­ten te gast.

Burgemeester Jack van der Hoek van Schouwen-Duiveland volgt het heersende advies rondom de coronamaatregelen en kiest er vooralsnog voor om net als vorig jaar een sobere ceremonie te houden zonder toehoorders ter plekke. Mocht het kabinet voor die tijd anders beslissen, zou het zomaar kunnen zijn dat er wel weer een paar honderd mensen rond het watersnoodmonument in Ouwerkerk staan. Ondanks de afwezigheid van publiek, kunnen mensen wel een witte roos bestellen via het Watersnoodmuseum. De rozen worden neergelegd bij de kransen.

De herdenking begint om 10.00 uur en wordt live uitgezonden via Omroep Zeeland. Daarna kan er via de website van het Watersnoodmuseum worden meegekeken met het symposium 'Watersnood: van 1953 tot Limburg'. Bij dat symposium zijn ook de Limburgse burgemeester Daan Prevoo en mensen die bij de watersnood in Limburg hun huis kwijtraakten te gast. Zij blikken samen met overlevenden van de Watersnoodramp uit 1953 terug op het moment dat ze werden overvallen door het water.

Het programma duurt tot 12.00 uur en daarin blikt onder andere ook een medewerker van de Reddingsbrigade Nederland terug op de evacuatie in Limburg en vertelt klimatoloog Aimee Slangen over het vorig jaar verschenen klimaatrapport waaraan ze meeschreef.