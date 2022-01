Bij een steekincident in het azc in Middelburg is vanochtend een man gewond geraakt. De politie heeft meteen na het incident een verdachte aangehouden.

Twee mannelijke bewoners kregen ruzie. Een van hen werd met een mes aangevallen en liep snijwonden op. Hij is door ambulancepersoneel ter plekke behandeld. De verdachte wordt overgeplaatst naar Hoogeveen naar een handhavings- en toezichtlocatie.