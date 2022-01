De Veiligheidsregio Zeeland laat in een reactie op de persconferentie van het kabinet weten het lastig te vinden dat er verschillen blijven bestaan tussen België en Nederland. Bij onze zuiderburen zijn de horeca, bioscopen en theaters immers wel gewoon open.

"Voor de cultuursector en de horeca is het een bittere pil", laat Erik van Merrienboer, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, in een reactie weten. "Voor hen blijven de maatregelen ongewijzigd. Helaas blijven de maatregelen aan de Vlaamse en onze kant van de grens nog altijd sterk van elkaar verschillen. Zeker in een grensgebied als het onze, is dat voelbaar en lastig."

Van Merrienboer wijst er op dat ook in Zeeland de besmettingen nog steeds sterk oplopen. "In de Zeeuwse ziekenhuizen en andere zorginstellingen blijft de druk hoog. Dat is een serieuze zorg. Het is van belang dat we ons hier bewust van zijn en blijven. Daarom is het belangrijk om ons ook goed aan de maatregelen die vanaf morgen gelden, te blijven houden."

Verder laat hij weten dat het aantal afspraken voor een boosterprik afneemt in Zeeland. "Veel mensen hebben inmiddels een booster gehaald. We zien nu wel dat het aantal afspraken dat gemaakt wordt voor een booster afneemt. Dus ik roep de Zeeuwen die nog geen boosterprik hebben gehaald op om dit alsnog te gaan doen. Dat kan nu ook zonder afspraak op diverse Zeeuwse locaties."