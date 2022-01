Een achttienjarige Axelaar moest woensdag zijn rijbewijs inleveren. Op de Tractaatweg ter hoogte van Axel beging hij een zware snelheidsovertreding.

Hij reed 190 kilometer per uur (gecorrigeerd 174). Dit terwijl de maximumsnelheid op die weg 100kilometer per uur is.

Hij moest daarom stante pede zijn rijbewijs inleveren. De officier van justitie bepaalt de verdere afhandeling van de zaak.